Twee rijstroken weer open na geschaarde aanhanger op A1 bij Deventer

op rapport Go Ahead Eagles is nog te instabiel

13:12 Ondanks de onverwachte nederlaag tegen Telstar (2-3), kan Go Ahead Eagles de play-offs nauwelijks nog ontgaan als nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie. Wil de Deventer ploeg daarin echter een rol van betekenis gaan spelen in mei, dan zal het spel en met name het verdedigende aspect aanzienlijk beter moeten dan maandagavond.