Twee verdachten vuurwerkbom Deventer staan donderdag voor de rechter: flats wachten nog op nieuwe kozijnen

Politie vermoedt misdrijf, houdt verdachte aan en speurt naar aanwijzin­gen in flat dode Devente­naar

6 april De politie doet vandaag in een flatwoning aan de Ossenweerdstraat in Deventer opnieuw onderzoek nadat daar gistermorgen een dode man is gevonden. Het is nog steeds niet helemaal zeker of de man door een misdrijf om het leven is gekomen.