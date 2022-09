Twee weken na de grote brand in Deventer: de kaaswinkel is weer open, maar hoe zit het met de rest?

Aantal bezoekers Ground Zero in Bussloo dat onder invloed achter het stuur kruipt ‘schrikba­rend hoog’

Schrikbarend hoog, vindt de politie het aantal bezoekers dat positief testte op alcohol en drugs tijdens Ground Zero in Bussloo. Ivo Hettelaar, woordvoerder van Team IJsselstreken: ,,We hebben maar 5 procent van de bezoekers kunnen testen. Het was lopendebandwerk omdat we continu mensen ertussenuit pikten die onder invloed achter het stuur zaten.”

28 augustus