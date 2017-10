Twee zaken bij Raad van State over parkeerplan de Worp

Deventer supermarkt niet blij met Lubach-'keur­merk'

6:00 In de Jumbo op het Boreelplein in Deventer is deze week een aantal vleesproducten beplakt met Slechter Leven-stickers. Dit door tv-presentator Arjen Lubach bedachte officieuze keurmerk is de tegenhanger van het officiële Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming.