Tweede aflevering podcast De Deventer moordzaak: Sporen van de moordenaar

kaart CBS-moordlijst: Flevoland tweede van Nederland, minste slachtof­fers in Gelderland

6:29 Het gemiddeld aantal slachtoffers van moord en doodslag is (mede dankzij Amsterdam) het grootst in Noord-Holland. Daarna volgt echter Flevoland, nog voor Zuid-Holland (met ‘moordsteden’ Den Haag en Rotterdam). Overijssel zit in de middenmoot, Gelderland staat onderaan. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).