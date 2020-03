Tweede brutale ramkraak in korte tijd bij durekledingwinkel in Deventer

De baksteen ligt als een stille getuige onder het raam van de winkel aan de Engestraat in Deventer. De deur van de hoofdentree is inmiddels dicht getimmerd, de glasscherven netjes bij elkaar geveegd. Voor de tweede keer in vier maanden tijd is Auckland Casuals maandagochtend in alle vroegte doelwit van een ramkraak. Met duizenden euro’s aan exclusieve jassen ontsnappen de criminelen na een achtervolging aan de politie.