Tweede Deventer ‘wolkenkrabber’ naast Leeuwenburg moet er uiterlijk 2025 staan

De euforie van ‘koop lokaal’ is groten­deels voorbij. ‘Met alleen een beetje sympathie red je het niet’

24 augustus ‘Support your locals’: in coronatijd ontplofte het aantal lokale initiatieven en omarmden klanten wat we ‘het nieuwe normaal’ noemden. Maar hoe is dat nu? ,,Die sympathie is er nog steeds, maar dat klanten ook na corona allemaal blijven is zeker niet vanzelfsprekend”, zegt een ondernemer.