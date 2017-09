Tweede inbraakpoging binnen maand bij juwelier in Keizerslanden in Deventer

Het bleef bij een poging, maar Peters blijft opnieuw met de schade achter. Halverwege augustus probeerden inbrekers zich ook al met grof geweld toegang tot haar winkel te verschaffen, in de nacht voor de opening van haar nieuwe winkel op het winkelcentrum, dat verbouwd wordt. Ook toen kwamen ze niet verder dan een poging. In januari verschaften inbrekers zich via een kruipruimte toegang tot haar winkel. Toen werd onder meer een collectie goud gestolen.

In beeld

De Deventer onderneemster baalt. ,,Ik heb hier gewoon een ontzettend leuke zaak, maar nu moet ik elke keer energie steken in zaken waar ik helemaal geen energie in wil steken. Ik zou aan het eind van de dag graag de deur willen dichttrekken, zonder dat ik me zorgen hoef te maken over of het 's nachts weer raak is.'' De politie heeft technisch onderzoek gedaan. Ook staan de inbrekers op beeld. Die beelden zijn inmiddels overgedragen aan de politie.