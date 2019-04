Tweede Kamer wil dat veelbesproken zorgboerderij De Grote Brander in Okkenbroek weer onderwijs kan bieden

update Meadow op Deventer Stads­strand open: ‘ik denk dat het echt druk gaat worden’

16:15 ,,Ja hoor het is zeker te doen”, zeggen moeder Elles en dochter Demi Peeters dinsdagmiddag bij een graadje of vijftien op het terras van Meadow. Meadow is het horecapaviljoen op het Deventer Stadsstrand dat enkele uren daarvoor open is gegaan. Dit is drie dagen eerder dan aanvankelijk de bedoeling was.