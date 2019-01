Tweede keer stroomstoring in Deventer is volgens Enexis 'puur toeval’

Rosa Maseda wil met tassen vanuit Deventer de wereld veroveren

11:43 Door de bank genomen is het een slecht voorteken als een ondernemer stopt met zijn winkel in de binnenstad. Niet in het geval van Rosa Maseda uit Deventer. Zij sluit per 1 maart haar zaak aan de Kleine Overstraat omdat ze met haar gelijknamige tassenlabel de wereld wil proberen te veroveren. ,,We beginnen eerst met Nederland en Duitsland.”