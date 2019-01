Tweede museum vestigt zich aan Nieuwe Markt in Deventer

Klarenbe­kers kunnen met buren aan de borrel

9:49 Aan het einde van de week samen wat drinken is vooral in het bedrijfsleven een goed gebruik. In Klarenbeek is voortaan iedere maand ook een vrijdagmiddagborrel speciaal voor de plaatselijke bevolking. Vanmiddag vindt in het Multifunctionele Centrum (MFC) de aftrap plaats. Vijf vragen aan een van de initiatiefnemers, dorpscontactpersoon Marente Bouman.