Tweede nederlaag op rij voor FC Zutphen, Helios een maatje te groot voor EGVV en Harfsen wint derby van Almen

Tweede klasse H

Dat Be Quick Zutphen zaterdag Hulzense Boys, de nummer twee in 2H, een uur lang op 0-0 hield was gezien de vorm al een verrassing. De 3-0 nederlaag betekende de negende verliespartij in twaalf wedstrijden. ,,We waren zelfs de betere,” vond de toekijkende aanvoerder Joey Steenbergen. Hij liet de wedstrijd van zaterdag schieten omdat hij herstellende is van een hamstringkwetsuur. De komende wedstrijden tegen naaste concurrenten waren in zijn ogen belangrijker. ,,Je ziet ook vandaag dat er weinig nodig is om zo'n wedstrijd uit handen te geven. Dat typeert wel erg ons seizoen. We krijgen kansen, scoren zelf niet, maken dan een fout en geven zo de wedstrijd weg. Als we ons zelf gaan belonen hoeven die resultaten niet uit te blijven.”