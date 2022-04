Tweede seizoen van succesvolle Deventer serie ‘De Wasstraat’ in aantocht: ‘Het wordt fantastisch’

Rapport Zwak Go Ahead Eagles stelt teleur en laat uitgelezen kans op achtste plek in eredivisie liggen

De feestneuzen verdwenen in de achterzak. Net als het goede humeur. In een weekeinde waarin alle uitslagen voordelig uitvielen, leverde Go Ahead Eagles een wanstaltig optreden af in Zuid-Limburg. Zielloos, kansloos en zonder energie werd de trip naar Fortuna Sittard een treurmars: 1-0. Dat mocht de ploeg uit Deventer zichzelf verwijten.

24 april