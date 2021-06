Tweede toptransfer voor GA Eagles: akkoord met Ajax over doelman Gorter

GA Eagles heeft de overgang inmiddels bevestigd, al moet Gorter zelf nog wel tot overeenstemming komen met Ajax. Ook moet hij nog medisch worden gekeurd door de Amsterdamse club.

De keeper stond de laatste maanden door zijn prestaties in de Adelaarshorst in de belangstelling van meerdere clubs in de eredivisie. GA Eagles aasde op de hoofdprijs in een transfer die de nodige voeten in aarde had de laatste weken. De Amsterdamse club legt uiteindelijk rond een miljoen neer voor de jonge doelman. Daarnaast heeft GA Eagles een doorverkooppercentage bedongen.