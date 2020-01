Tweedehands boek is ‘sexy’: Boekenbeurs Bergkerk puilt zaterdag uit

Flink meer standhouders dan in de voorgaande negentien edities en een Bergkerk die zaterdag uitpuilt met tweedehands boeken. ,,Het tweedehands boek is sexy’’, verklaart Jan Praastink Wessels, één van de organisatoren van ‘Boeken in de Bergkerk’.

Die beurs beleeft zaterdag de twintigste editie. ,,Er blijft ook in deze tijd een behoorlijke grote groep mensen die altijd op zoek is naar een tweedehands boek. Net die ene titel die je nog graag zou willen hebben en waar je beurzen voor afstruint.’’

Juist in een tijd dat E-books oprukken is het (tweedehands) boek steeds meer gewild, vermoedt Praastink Wessels, die in de Deventer binnenstad het bekende antiquariaat ‘Das Gute ist immer da!’ runt. ,,We merken het aan de bezoekersaantallen en ook aan de standhouders. We hebben er dit jaar tien meer dan vorig jaar. We zitten nu op zestig standhouders, een flinke toename. Meer kunnen er ook niet meer bij, de kerk zit vol.’’ Er komen twee standhouders uit Duitsland. Een aantal handelaren heeft meerdere kraampjes.

Uitstraling

Praastink Wessels heeft niet het idee dat er minder beurzen in het land zijn en het evenement in de Bergkerk mogelijk daarvan profiteert. ,,Een voordeel is wel dat we altijd de eerste boekenbeurs van het jaar zijn. Dan heeft de boekenliefhebber er helemaal weer zin in en komt graag naar Deventer. Deventer ligt natuurlijk centraal en is sowieso een bezoek waard. Deventer heeft ook een goede naam en heeft een sterke uitstraling als boekenstad’’, refereert Praastink Wessels aan de bekende Boekenmarkt, elk jaar in augustus in de binnenstad is.

De huidige organisatoren (Praastink Wessels en Berry Bosgoed) namen het stokje over nadat Jos Wijnhoven, jarenlang drijvende kracht achter de beurs, in 2017 overleed. Praastink Wessels: ,,We zijn blij dat we het evenement hebben kunnen doorzetten.’’