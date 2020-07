Tweetal bespuugt man in Deventer en fietst lachend weg: ‘Onacceptabel‘

Pim en Marjon uit Deventer kochten via Markt­plaats een Marokkaans paleis, maar corona zet nu een streep door hun droom

12:56 Vol enthousiasme trokken Deventenaar Pim Butter en zijn vrouw Marjon begin dit jaar naar Marokko om hun gastenverblijf Chez Khadija in het Marokkaanse Fez klaar te maken voor de grote opening in mei. En toen was daar plots corona. ,,Gelukkig zit er geen geleend geld in.”