Twello krijgt een pannenkoekenhuis annex bistro mét mini-bioscoop

'C'est La Vie Marie', een pannenkoekenhuis annex bistro, opent begin mei zijn deuren aan de Oude Rijksstraatweg in Twello. De naam is een eerbetoon aan de overleden oma van de initiatiefnemers.

Bij oma Marie in Posterenk was het altijd supergezellig, zeggen de ondernemende broers Jan en Maarten de Croon. Bij hun aankoop van het horecapand in Twello wisten zij twee dingen zeker: de zaak moest een pannenkoekenhuis/bistro worden en de naam moest verwijzen naar hun eind 2016 overleden oma.

De broers kwamen uit op C'est La Vie Marie. Bij de entree komt nog een grote pop die volgens Jan de Croon veel lijkt op oma Marie. Enkele weken geleden raakte hij in Twello in gesprek met Marcel Verweij. Deze in Terwolde opgegroeide en in Twello wonende dertiger bleek over veel horeca-ervaring te beschikken.

Toevoegen

De Croon en Verweij hadden een klik en binnen de kortste keren was een contract getekend. Verweij gaat het pannenkoekenhuis annex bistro het eerste jaar als bedrijfsleider runnen. Als het een succes wordt, neemt hij de zaak over van de broers De Croon. ,,Wij geloven in het succes van dit concept. Je wilt niet weten hoe vaak we worden aangesproken met de vraag wanneer we open gaan'', zegt Maarten de Croon. ,,We hopen en denken iets aan Twello te kunnen toevoegen'', vult broer Jan aan.

Het concept van C'est La Vie Marie is nieuw voor het dorp. Marcel Verweij wil gaan werken met verse en lokale producten. Pannenkoeken worden ambachtelijk bereid. ,,Als kinderen in de zomer aardbeien op hun pannenkoek willen, kunnen ze die plukken in de terrastuin.'' Verweij zoekt nog naar een chef-kok. Hij heeft er alle vertrouwen in dat die binnenkort in de nieuwe keuken rondloopt.

Bioscoop

Lunchen, dineren, verjaardagspartijtjes; dit en meer is straks mogelijk bij 'Marie'. Er is veel aandacht voor kindervermaak. Binnen komen onder meer een ballenbak, een klim- en klautertoestel, een bellenblaasruimte en een mini-bioscoop met stoelen uit de Nijmeegse cinema Pathé. Buiten kunnen kinderen terecht in een speeltuin.

Tot een jaar of drie geleden zat op deze locatie café-cafetaria De Olde Beuk. Het pand wordt sinds oktober ingrijpend verbouwd. Gasten van weleer zullen straks binnen alleen nog de bar herkennen, al heeft ook die een opfrisbeurt gekregen. Buiten verwijst de grote, oude beukenboom nog naar de vorige naam van het horecapand. De opening van opvolger C'est La Vie Marie staat gepland voor begin mei. ,,Dan gaan we knallen'', zegt bedrijfsleider Marcel Verweij enthousiast.

Volledig scherm Marcel Verweij toont de kleine bioscoop in de nieuwe horecazaak. © RONNY TE WECHEL