Twello krijgt mogelijk een crematorium voor huisdieren

Zutphenaar snapt het niet: even bloot in Klarenbeek en dan de politie bellen

15:18 Hij kan er met zijn verstand niet bij. Ligt hij daar lekker bloot in het zonnetje, naast een fietspad in Klarenbeek, misschien iets aan zijn geslachtsdeel zwengelend. Wordt hij ineens opgepakt door twee politieagenten. ‘Dat mensen de moeite nemen de politie te bellen, bizar! Ze hadden toch ook even de andere kant kunnen opkijken”.