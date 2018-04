Twello viert feestje met Willem-Alexander bij aftrap Koningsspelen

Studie roept op tot verbreding Van Oldeniel­straat in Deventer

10:21 Een verkeersstudie geeft aan dat voor een veilige en goede verkeersdoorstroming in de toekomst verbreding van de Van Oldenielstraat in Deventer nodig is. Maar verbreding gaat miljoenen euro's kosten en dat geld is er niet zomaar, waarschuwt verkeerswethouder Liesbeth Grijsen.