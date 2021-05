Twellose Buitenpost opent het terras met nieuw witbiertje van Davo en Gulpener

VIDEO Zanger Guus uit Deventer liet zelfs een traan na overdonde­rend tv-optreden: ‘Ik zweef nog steeds een beetje’

30 april Hij overrompelde gisteravond 1,2 miljoen tv-kijkers met zijn optreden in I can see your voice. Guus Boswinkel uit Deventer zette samen met operazangeres Francis van Broekhuizen met Barcelona een dijk van een duet neer in het zangprogramma van RTL 4. De 26-jarige Guus trilt én geniet nog na. Net als zijn oudere broer Koen, raadslid in Deventer.