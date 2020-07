Twellose fotografe Eva Veldhoen maakt boek over ‘spelen’ dankzij de LEGO-bouwsels van zoontje Oscar

Parkeerga­ra­ge op Beesten­markt na maanden weer open: ‘Het is een complexe zaak gebleken’

18:00 Het eerste parkeerdek van de parkeergarage aan de Beestenmarkt in Deventer is weer open. Het tweede dek volgt over enkele dagen. De garage zat sinds december vorig jaar op slot vanwege scheuren in het wegdek en de betonnen oplegnok. ,,Pas na heel uitgebreid onderzoek wisten we wat er aan de hand was”, zegt vastgoeddirecteur Henri Grevers van eigenaar Annexum.