Twentse bakkersketen rukt op in Deventer: Nollen neemt bakkerij op Vijfhoek over

De Twentse bakkerijketen zit in de lift. De in Hengevelde ontstane bakker begon eerder dit jaar al een eigen opleiding voor bakkers in Lochem. Het initiatief is uit de nood geboren: personeelsaanwas via reguliere bakkersopleidingen is er nauwelijks. Het werd steeds moeilijker om personeel te vinden, dus leidt Nollen ze nu zelf maar op.