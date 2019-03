Twijfel over ‘realistische scenario's’ voor ondergrondse stroomkabels in Raalte en Deventer

Update | video Brandweer zoekt op IJssel bij Deventer naar omgeslagen roeiers die nergens last van hadden

18 maart Brandweermensen zochten maandagmiddag op de IJssel bij Deventer naar te water geraakte roeiers. Hun boot meerde niet veel later af bij het clubhuis van Roei- & Zeilvereniging Daventria. Met iedereen gewoon in de boot. ,,We hebben een heerlijk stukje gevaren.’’ In dit verhaal lees je wat er aan de hand was.