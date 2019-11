Twijfels over vuurwerkshow Deventer: ‘Hier gaat niemand heen’

Politie voorkomt escalatie na ‘grimmig eind van feestje’ in Schalkhaar

24 november De politie is afgelopen nacht in Schalkhaar druk geweest toen een feestje in een horecagelegenheid aan de Lindenboomsweg uit de hand dreigde te lopen. Er waren twee feesten aan de gang en bij het ene feest ontstond een grimmige sfeer onder een aantal bezoekers.