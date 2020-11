Twintig controles op wegen die inwoners Deventer gevaarlijk vinden

video Laat je uit quarantain­e­dip trekken door MINKA uit Deventer met haar coronanum­mer Wandelen: ‘Heel enthousias­te reacties’

4 november Ga je mee wandelen, wandelen, wandelen, whoop!? Zeiden muzikante Minka Hebing (31) en haar vriend, producer Timon Massop, tijdens de eerste lockdown vaak tegen elkaar. Het was een grapje, toen nog met een licht Surinaams accent. Maar het klonk zo lekker, dat het stel uit Deventer er een nummer van maakte. 3FM DJ Timur Perlin wilde de wandelsong adopteren voor The Lifeline (Serious Request), maar ze moesten dat idee vanwege corona laten lopen.