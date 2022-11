Twitterende verpleegkundige Jessica bundelt wel en wee op Deventer ic in boek: ‘De laatste jaarwisseling blijft me áltijd bij’

Deventer mikt op nieuwe spoortun­nel, zodat centrum beter bereikbaar is vanuit de wijken

Deventer wil in de buurt van het NS-station een tunnel aanleggen voor voetgangers en fietsers. Zodat het spoor minder een barrière is én de bereikbaarheid van het centrum verbetert. Het plan lijkt opmerkelijk, met de stationshal en twee spoorviaducten als al aanwezige passages in het gebied. „Maar dat is niet voldoende in de toekomst.”

