Typhoon voor de klas in Deventer. En dan wil je maar een ding: een foto

Besluitvor­ming over Deventer kandida­tuur WK tijdrijden uitgesteld

26 februari Het Deventer college van burgemeester en wethouders heeft nog géén knoop doorgehakt over het WK tijdrijden voor merkenteams waarvoor de stad al maandenlang in de race is. Dinsdag is besluitvorming over de plannen voor het organiseren van het internationale wielerevenement door het college uitgesteld. De reden is niet bekendgemaakt.