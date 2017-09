Ugandese schooldirecteur zou het liefst meespelen

De peuters zitten allemaal aan tafel en eten netjes hun fruit. Het is een vast moment op de ochtend. Structuur is belangrijk, legt juf Anke uit. De mannen grijnzen. 'Structuur, structuur, structuur', dat horen we vaker vandaag'', grijnst Frank Wevers.

Hij laat de Ugandese schooldirecteur Francis Okech de Nederlandse onderwijslijn zien. Okech valt van de ene verbazing in de andere. Zijn ogen glimmen, bij wat hij ziet hoe Nederlandse kinderen opgroeien.

Aarzelend glijden zijn vingers over de houten miniatuur bouwkraan. Juf Anke van peuterspeelzaal Trapje Op bij de Deventer Leerschool trekt echter alles tevoorschijn en al snel overwint de Ugandees zijn schroom. Duplo, Twister, Nopper: bouwspullen te over voor de kleintjes van 2 tot 4. Er gaat een wereld voor hem open. Hij pakt het speelgoed op, draait het rond, probeert het uit.

Spontaan

Kleine Moos van 3 loopt spontaan op het gezelschap in zijn peuterklas af. Hij wil wel laten zien hoe de verschillende puzzels werken. Hoog-laag, klein-groot, donker-licht, binnen-buiten. Het zijn de tegenstellingen die Okech natuurlijk kent. Maar de kinderen zijn land zijn veel ouder als ze die leren. ,,Bij ons spelen de kleine kinderen buiten. In het zand. Ze rennen.''

Oud techniek-docent van het Slatink Wevers raakte via een managersuitwisseling betrokken bij het schooltje in Uganda en komt er niet meer van los. ,,De jongens krijgen techniek, de meisjes leren kleding maken. Maar ze hebben niet eens stroom. Dus ik ben nu fondsen aan het zoeken om dat voor elkaar te krijgen. Ik heb de stichting Morkiswa opgericht. Deze week ga ik met Francis naar Sallcon en KonnecteD en naar het Slatink.''

Beroepsopleiding

De peuters zijn te jong om doelgroep van de Ugandees te zijn, die kinderen van 15 een beroepsopleiding geeft. Maar de kleintjes kunnen wel rond zijn school drentelen, mee met oudere broers of zusjes en zo ongemerkt kennis oppikken. De jongens op zijn school kunnen best houten speelgoed maken. Hij hurkt in de poppenhoek en kijkt zijn ogen uit.

,,Een mini-keuken. Een echte mini-keuken. Hier kunnen de kleintjes alles nadoen'', blikt hij in het rond terwijl de kleine meisjes pizza bakken. En zijn gezicht betrekt even. ,,Een houten wasmachine. Een houten wastafel. Wat mooi. Maar hoe zou ik het mijn leerlingen kunnen laten maken, en onze kinderen mee kunnen laten spelen, als we dit niet eens kennen in ons land? Wij wassen met de hand en hebben geen water in onze huizen.''

Hartjes