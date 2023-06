Uit de oude doos: 10 x foto's van Go Ahead Eagles door de jaren heen

indebuurt.nlZeg je Deventer, dan zeg je Go Ahead Eagles. Onze voetbalclub werd in 1902 opgericht en is één van de oudste volksclubs in Nederland. In eerste instantie kreeg het de naam Be Quick, maar dat werd in 1905 aangepast naar Go Ahead. De club kreeg toen ook de clubkleuren rood-geel. Pas in 1971 werd het woordje Eagles aan de naam vastgeplakt en zo kennen we onze trots sindsdien.