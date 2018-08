Uitbater nieuwe coffeeshop in Deventer mikt op oude stek De Kikker

video Waar moeten we heen met het asbestaf­val?

9:12 Tonnen van het kankerverwekkende asbest stapelen zich op bij de stortplaatsen in Hardenberg en Wilp. Asbestsaneerders draaien immers overuren om alle asbest van daken te verwijderen. De vraag is: wat moet ermee gebeuren? ,,Er is nooit goed over nagedacht.’’