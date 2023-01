Uitblinker Sugawara loodst AZ naar simpele zege bij Eagles

AZ heeft goede zaken gedaan in Deventer door te winnen van het al tijden ongeslagen Go Ahead Eagles (4-1). De Alkmaarders blijven knap meedoen in de titelstrijd, waar PSV gisteren een pas op de plaats maakte. Spits Vangelis Pavlidis had een groot aandeel in de overwinning, maar de Japanse rechtsback Yukinari Sugawara werd de man van de wedstrijd met voor twee assists en een fraaie goal van afstand.

Vangelis Pavlidis bevrijdde AZ in wat een moeizame wedstrijd leek te worden tegen Go Ahead Eagles, de nummer tien van de eredivisie die thuis in de Adelaarshorst tot veel in staat is. De ploeg uit Deventer verloor de eerste vijf wedstrijden van het seizoen, maar ging inmiddels al sinds september niet meer onderuit. Vorige week stofte de ploeg van Rene Hake de geschiedenisboeken af om een record uit de jaren zeventig op te diepen. Én de ploeg kwam op de ijskoude woensdagavond tegen AZ de eerste helft ook simpelweg goed voor de dag.

AZ probeerde het aanvankelijk slechts met pogingen van afstand van Tijjani Reijnders en Jens Odgaard, maar dankte dan toch weer spits Pavlidis die nog voor een rust een typische AZ-aanval (voorzet van de zijkant, intikker van de spits) afrondde. De Griek kan inmiddels schitterende cijfers overleggen in zijn Alkmaarse periode en troeft zelfs voorname AZ-spitsen als Myron Boadu, Wout Weghorst en Kees Kist af als het gaat om het gemiddelde aantal goals per wedstrijden. En dat terwijl Pavlidis begin dit seizoen nog geblesseerd raakte maar net meer dan de helft in actie kwam.

Volledig scherm Vangelis Pavlidis viert de 0-1. © ANP

Pavlidis had ook een groot aandeel in de tweede treffer, die na rust uiteindelijk op naam kwam van Djordje Mihailovic nadat die een voorzet van wederom Sugawara achter Eagles-doelman Jeffrey de Lange werkte. Sugawara bekroonde een uitstekende wedstrijd met een fraaie treffer van afstand. Via een benutte strafschop van de IJslander Willum Willumsson werd het nog 3-1. Invaller Buurmeester was nog goed voor de 4-1.

Het is dan ook te hopen dat Pavlidis voor de rest van het seizoen fit blijft. Fitheid is sowieso een thema bij de Alkmaarders. Vanavond tegen Go Ahead Eagles werden Sam Beukema, Bruno Martins Indi en de net geblesseerd geraakte Dani de Wit gemist. Trainer Pascal Jansen baalt ervan, maar schaart de blessuregevallen toch vooral onder botte pech.

Volledig scherm Djordje Mihailovic viert zijn treffer met Milos Kerkez. © Pro Shots / Erik Pasman

In Deventer was de Amerikaan Djordje Mihailovic de vervanger van kilometervreter en kopspecialist De Wit. Mihailovic lijkt beiden niet te zijn en moet wennen. Het is de vraag of Jansen voor meerdere wedstrijden achter elkaar op hem kan bouwen. Zijn goal zal evenwel het nodige zelfvertrouwen geven en dat was te zien. In de tweede helft leek de winteraanwinst die de club vele miljoenen kostte de schroom van zich af te gooien.

Want dat AZ nog veel wedstrijden van belang gaat spelen dit seizoen lijkt zeker. In een seizoen waarin Ajax en PSV punten morsen bij de vleet, stoomt AZ gestaag op. En dan is de club ook nog actief in de Conference League en het bekertoernooi.

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.