Uiterlijk 2023 verdwijnen laatste twee onbewaakte overwegen in Deventer

MET KLIKKAART: MOOISTE PLEKJES BERGKWARTIER ‘Witwasge­vaar’, NV Bergkwar­tier roept aandelen terug: ‘Ik hou ze mooi, als aandenken aan het herstel van Deventer’

18 oktober Flink wat Deventenaren droegen eind jaren 60 met een aandeel van 25 of 100 gulden een (bescheiden) steentje bij aan het herstel van het Bergkwartier. Voor honderden van die papiertjes is nu een ‘terugroepactie’ gaande vanwege - in theorie - witwasgevaar. De aandelen, die niet op naam staan, zijn nauwelijks geld waard. De emotionele waarde is wél groot. ,,Het is toch mijn bijdrage, hoe klein ook, aan het herstel van de stad. Ik hou het aandeel mooi.”