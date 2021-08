Uitgaan én dineren bij De Heeren in Deventer kan weer: frisse wind door failliet verklaarde horecazaak

VIDEO Met deze goal bezorgde Jules Reimerink GA Eagles enige zege ooit bij Feyenoord: ‘Hoop stiekem dat record blijft staan’

Jules Reimerink heeft een plaatsje in de clubannalen van Go Ahead Eagles. De voormalig aanvaller en scout van de Deventer eredivisionist was in 2015 met zijn doelpunt tegen Feyenoord verantwoordelijk voor de enige zege ooit van Go Ahead in stadion De Kuip. „Heel stiekem hoop ik dat mijn record blijft staan."