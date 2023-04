Uitgaansavond ontspoort in Amersfoort: vrouw (21) met glas op hoofd geslagen

Amersfoor­ters kunnen nog tot 2024 tijdens de stapnach­ten met de trein van en naar Utrecht

Amersfoorters die na het stappen in Utrecht met de trein naar huis willen, kunnen ook in 2024 nog de trein pakken. Het veelbesproken nachtnet, dat de twee steden op vrijdag- en zaterdagnacht verbindt, blijft in ieder geval tot december van dat jaar rijden.