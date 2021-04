Uitkijken naar versoepelingen? In het Deventer Ziekenhuis kijken ze vooral uit naar minder coronapatiënten: ‘De rek is er al heel lang uit’

Video ‘Huizenrui­mer’ vindt foto Sean Connery in Deventer en script van ‘Een brug te ver’ tussen oude spullen

8 april Hij vindt wel vaker bijzondere, rare en waardevolle dingen in de huizen die hij leeg haalt. Zoals een groepje opgezette vogels, die nu in huis in Diepenveen hangen. Maar de dia’s die hij op eerste paasdag eens rustig ging bekijken, verrasten Harry Kastelein toch weer: het volledige script van de film A Bridge Too Far, een storyboard van de film en foto’s van filmsterren zoals Sean Connery midden in Deventer.