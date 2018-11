Uitslaande brand op boerderij in Wilp geblust

Het atelier is gevestigd in een bijgebouw van een boerderij. De brandweer kreeg de melding omstreeks 16:35 uur en was met diverse voertuigen aanwezig, aldus een woordvoerder. De brand zat in het dak en het dakbeschot. Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend. Mogelijk heeft de kachel een rol gespeeld. De naastliggende woning op circa twintig meter is niet in gevaar geweest. Het atelier achter de boerderij kan als verloren worden beschouwd. Het Team Brand Onderzoek onderzoekt het incident.