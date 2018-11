Uitslaande brand op boerderij in Wilp

Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een atelier. De brandweer kreeg de melding omstreeks 16:35 uur. Het bijgebouw, dat achter een boerderij staat, staat volledig in de brand en kan als verloren worden beschouwd. De brandweer is met diverse voertuigen aanwezig, aldus een brandweerwoordvoerder. De brand zit in het dak en het dakbeschot. Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend. De brandweer is het dak rond de schoorsteen aan het openbreken, mogelijk heeft de kachel een rol gespeeld. De brand lijkt onder controle, maar smeult nog in de nok van een schuur met pannen dak. Onder andere de hoogwerker wordt hierop ingezet. De naastliggende woning op circa 20 meter is niet in gevaar.