Uitslaande brand verwoest woning in Deventer: ‘Ik zie opeens een enorme vlam uit de voorkant slaan’

update & met videoEen felle brand heeft een woning in Deventer verwoest. De brandweer rukte met man en macht uit. De vrees bestond dat er nog mensen aanwezig waren in het huis, maar dat bleek niet het geval.

Het gaat om een twee-onder-een-kapwoning aan de Schoutenweg, in de wijk tussen het treinstation en het voetbalstadion van Go Ahead Eagles. Toen de brandweer iets voor negen uur te plekke was, sloegen de vlammen uit de woning. Vanwege de heftigheid van de uitslaande brand én omdat onduidelijk was of er nog mensen binnen waren, werd opgeschaald naar ‘grote brand’.

Veilig buiten

Al snel waren er drie tankautospuiten en ander materieel ter plekke om het vuur te blussen. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland bestond het pand uit een viertal units en waren er op het moment van de brand ook mensen thuis. Zij zijn allemaal op eigen kracht veilig buiten gekomen en opgevangen door de stichting Salvage. Niemand raakte gewond, maar de schrik zit er goed in.

Volledig scherm Uitslaand is de brand inmiddels niet meer, maar de brandweer is wel massaal aanwezig om het vuur te bestrijden. © Rens Hulman

Eitje bakken

,,Het eerste dat ik hoorde was dat er een ruit uit klapte’’, zegt buurman Arne, die juist een eitje aan het bakken was. Hij woont in een lager huis naast het afgebrande pand. ,,Het gerinkel bleef doorgaan, dus ik ging kijken zie een enorme vlam slaat uit de voorkant slaan. Hartstikke hard schrikken natuurlijk. Maar bij ons huis lijkt niet zoveel aan de hand. Het gangetje is tussen de huizen is een stukje isolatie voor ons geweest’’.

Fel en hevig

Van de bewoners was er niemand aanspreekbaar. Omdat hun huis door het vuur onbewoonbaar is, worden voorlopig elders onder gebracht. In de naastgelegen woning is sprake van water- en rookschade. Een bewoner daarvan hoopt dat het meevalt. ,,Ik mocht net binnenkijken. Er komt wel wat water door de muur en het stinkt ontzettend naar rook.’’

Het vuur ontstond op de benedenverdieping en wordt door de IJsselland-woordvoerder omschreven als ‘fel en hevig’. De oorzaak is onbekend en wordt onderzocht.

Alles strippen

De eigenaar van het pand was ook snel ter plekke. Hij wil niet met zijn naam vermeld worden, maar uit wel zijn verbazing over het gebeuren. ,,Ik heb het pand al 23 jaar. Een paar jaar geleden hebben we het nog volledig gerenoveerd. Dus er was geen sprake van achterstallig onderhoud.’’ Hij haalt zijn schouders op: ,,Nu maar een container halen en alles volledig strippen. Ik weet echt niet hoe het gebeurd kan zijn.’’

