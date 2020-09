Uitslaande woningbrand Deventer niet aangestoken

Deventer brengt voedsel-, kleding- en speelgoed­bank onder één dak: ,,We komen nu niet van al het speelgoed af”

5 september Mensen met een laag inkomen kunnen straks in Deventer de Voedsel-, Kleding- én Speelgoedbank onder één dak vinden. Die voorzieningen zitten nu nog verspreid over de stad, zoals het initiatief waar kinderen en ouders gratis speelgoed mogen uitzoeken op Keizerslanden. ,,Hopelijk gaan we meer Deventenaren bereiken.”