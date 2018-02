Uitstel hoger beroep Joël Alfarez gaat maanden duren: Jamal A. nog tot medio april vast

video Lettele klaar voor grootse huldiging Carlijn Achtereekte

5:32 Er is geen huis dat niet versierd is in Lettele. Sierlijk lopen de vlaggenlijnen in alle kleuren van de regenboog van de nokken naar de tuinen. Bij de entree van het dorp is het Olympisch hek uitnodigend open gezet. En de straat van de Achtereektes spant de kroon. Het huis waar de Olympische heldin Carlijn opgroeide is de apotheose. Lettele maakt zich op voor een grootse huldiging.