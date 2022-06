Uittenue zonder sponsor op de borst: bekijk hier de shirts waarin GA Eagles nieuwe successen najaagt

GA Eagles vult eerste vacature op de vleugels in met ex-jeugdinter­na­ti­o­nal Adekanye

Met het aantrekken van Bobby Adekanye heeft Go Ahead Eagles de eerste vacature op de aanvalsflanken ingevuld. De 23-jarige rechtsbuiten komt over van Lazio Roma, waar hij sinds de zomer van 2019 onder contract stond. In Deventer tekent Adekanye een contract voor twee seizoenen.

21 juni