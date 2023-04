Uittip! Binnenkort zijn de Boerderijdagen en deze boerderijen rondom Deventer doen mee

‘Breaking Bad’ in Den Nul: drugs werd aan de lopende band geprodu­ceerd en verkocht

In het diepste geheim, tussen de bosjes ergens in Den Nul, werd bijna een jaar lang drugs geproduceerd vanuit een trailer en twee zeecontainers. Grondeigenaar Jan G. (70) uit Den Nul ontkent sinds zijn aanhouding enige betrokkenheid, hij zou de locatie al lange tijd verhuren aan Joseph E. (47). Over de rug van G. zou meer dan 1 miljoen euro verdiend zijn. Het drugslab-dossier in Den Nul ontvouwt zich.