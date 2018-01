Ulebelt krijgt mini-bos met leslokaal

Patiënte ontloopt straf na agressie tegen hulpverleners in Deventer

16:15 Een voormalige patiënte van GGZ-instelling Dimence in Deventer krijgt geen straf voor een drietal uitbarstingen van agressie tegen personeelsleden. Dat heeft de politierechter in Zwolle vandaag geoordeeld, mede omdat het al vier jaar geleden is gebeurd en er sindsdien geen nieuwe incidenten zijn gemeld.