Ultieme concert- en festivalganger mag een jaar lang gratis naar alle feesten in Overijssel

Het collectief wil met de ludieke actie de aandacht vestigen op het programma en de fanatieke bezoekers in het zonnetje zetten. ,,Het is tof om te kijken hoe we voor ons programma gezamenlijk veel aandacht kunnen krijgen, door samen te werken heb je een veel groter bereik dan individueel’’, zegt woordvoerder Daniël Lugtmeier namens het collectief.

Gratis toegang tot alle producties

De poppodia hopen de ultieme concert- en festivalganger te vinden via een speciale website. Mensen die zelf wekelijks bij een concert of festival te vinden zijn, kunnen zichzelf óf een vriend opgeven. Alles hangt daarbij af van een goede motivatie. De winnaar van ‘Live Beast From The East’, zoals de ludieke actie heet, krijgt het gehele seizoen 2019-2020 toegang tot alle producties van Burgerweeshuis Deventer, Hedon Zwolle, Metropool Hengelo/Enschede en Dauwpop.

Originele inzendingen maken meer kans

Lugtmeier stelt dat originele inzendingen meer kans maken op de hoofdprijs. Via livebeast.nl kunnen mensen zichzelf of een ander opgeven. ,,Een onderbouwing heeft onze voorkeur. Waarom ben jij een echt ‘Live Beast’, sta je altijd vooraan, heb je als eerste tickets binnen, sta je wekelijks in een ander poppodium om zoveel mogelijk concerten te pakken?’’ Opgeven kan tot en met 14 oktober opgeven. Die dag wordt via livebeast.nl de winnaar bekendgemaakt door een jury waar alle partijen in zitten. Van de winnaar wordt geen tegenprestatie verwacht. Lugtmeier: ,,We houden het zo simpel mogelijk.’’

Meer prijzen