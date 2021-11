Unicum voor GA Eagles met eretitel in eredivisie: Luuk Brouwers de beste van de maand

Voor Luuk Brouwers kwam er vrijdag een kroon op een uitstekende start van het seizoen met Go Ahead Eagles. De 23-jarige middenvelder is uitgeroepen tot de Eredivisie Speler van de Maand in oktober.

Brouwers bleef met GA Eagles ongeslagen in oktober. Na een gelijkspel tegen RKC, volgden overwinningen op Heracles, Vitesse en Fortuna. Het bracht Go Ahead naar de verrassende achtste plek in de eredivisie. Tussendoor bereikten de Deventenaren ook nog de tweede ronde van de KNVB-beker na winst op Almere City.

Aandeel

Brouwers had een belangrijk aandeel in het succes en scoorde dit seizoen al vijf keer. Dat is net zoveel als in de drie voorgaande seizoenen in de eerste divisie bij elkaar. Brouwers kan de eerste speler worden bij GA Eagles die in vier opeenvolgende eredivisie-optredens scoort sinds Harry Decheiver in 1995.

Daarnaast is Brouwers dit seizoen bij Go Ahead Eagles de speler met de meeste passes (558), hoogste passnauwkeurigheid (86 procent) en meeste balheroveringen (77). Dit leverde hem ook al twee keer de uitverkiezing man van de wedstrijd op. Het is voor Go Ahead Eagles de eerste keer dat een speler van de club de beste is in de eredivisie.

De Eredivisie Speler van de Maand wordt bepaald door de Opta-wedstrijdstatistieken, stemmen van fans, aanvoerders en trainers van 18 clubs in de eredivisie.