Uniek Amerikaans snoepgoed kopen? Deze broers uit Deventer hebben producten die je nooit eerder zag

Devente­naar betrapt op rijden zonder roze pasje (en dat is al de 14de keer)

Een 31-jarige man uit Deventer lijkt maar niet te begrijpen dat een rijbewijs verplicht is voor automobilisten. Dinsdagavond werd hij betrapt toen hij door een voetgangersgebied in het stadscentrum reed. En dat was bepaald niet de eerste keer.

9 februari