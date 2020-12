Uniek verbod op Sinterklaas in Deventer: zo kwam het tot stand (en werd het bevochten)

Youp van ’t Hek slaakt harten­kreet in Deventer kookboek: ‘Jezus, Heleen en Pieter, wat kwam ik graag bij jullie’

2 december Al veertig jaar lang leggen Heleen Boom en Pieter van de Pavoordt hun ziel en zaligheid in theater, café en restaurant Bouwkunde in hartje Deventer. Om dit te vieren én stil te staan bij het einde van een tijdperk (het theater is opgegaan in het pas geopende filmtheater Mimik) is daar het Bouwkunde kookboek. Het boek staat vol recepten met bijpassende wijntips, maar ook vol anekdotes van artiesten die er graag optraden, onder wie Youp van ’t Hek.