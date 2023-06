Unieke voetbalcult bij Adelaarshorst weg (voor nu): ‘Altijd missen ze goals omdat ze hier broodjes eten’

Nacompetitie Promotie maakt emoties los bij dolgeluk­kig Voorst: ‘De mooiste wedstrijd die ik heb mogen meemaken’

Toen Voorst de halve finale van de nacompetitie won was er een droom: tegen buurman De Hoven spelen om een ticket in de vierde klasse. Op het neutrale terrein van Loenen was zo ver. Met meer dan duizend mensen langs het veld werd de derby afgewerkt. In een schitterende ambiance werd een iets minder schitterende wedstrijd afgewerkt die Voorst met 2-0 won.