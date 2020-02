Unieke vondst WO2-foto Duitse militairen op Deventer spoorbrug: ‘Hele strijd in Deventer draaide om die brug’

Jonge kledingont­werp­ster uit Deventer geschenk uit de hemel voor blinden en slechtzien­den

19:00 Blinde vrouwen willen net zo leuk gekleed over straat als anderen. Het liefst in makkelijke kleding die ze zelfstandig kunnen kopen. Maar in de mode-industrie in Nederland is geen aanbod. Tot Rachel Lourens (26) de speciale kledinglijn SeeFeel ontwerpt. Een geschenk uit de hemel.