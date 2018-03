Univé: einde code rood voor rietdaken

Bijzonder volleybalduel in Diepenveen

16:57 In het Kulturhus Diepenveen in Diepenveen komen op zondag 18 maart 'wereldkampioenen' in actie. Het Nederlands transplantatie volleybalteam, in 2017 winnaar van de World Transplant Games in Malaga, speelt dan een oefenwedstrijd tegen een gemengd team van heren 1 en dames 1 van DSC Diepenveen.